Silke Rusch „Women at Work“

Als berufstätige Frau kennt man häufig Sätze wie „Ich muss perfekt sein“, „Ich muss immer verfügbar sein“ oder „Konflikte sind eine Katastrophe“. Doch woher kommen diese Glaubenssätze?

Und wie kann man sie abbauen, bevor sie zu Erschöpfung oder gar psychischen Krisen führen? Silke Rusch hat sich als Psychotherapeutin, Mutter und Führungskraft mit diesen karrierebremsenden Mustern auseinandergesetzt. Mit Einblicken in ihr Buch stellt sie ihre praxiserprobten Methoden zur Überwindung dieser Muster vor. Neben allen betroffenen Frauen sind auch alle (männlichen) Verbündeten eingeladen.