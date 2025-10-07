Wie funktionieren Bilder? Ist Bildern zu trauen? Wie werden unsere Sinne verwirrt? Wir begeben uns sehend und rätselnd auf Entdeckungsreise zunächst zu den Tricks der Künstler, Maler, Gra?ker und Fotografen.

Doch wer hätte gedacht, dass bereits die großen Maler der Vergangenheit die größten Trickbetrüger aller Zeiten waren und dass uns sogar solch bekannte und (nur scheinbar) langweilige Gemälde wie die „Mona Lisa“ von Leonardo da Vinci noch immer in Verwirrung und Erstaunen versetzen können? So viel steht fest: Nach dieser Veranstaltung sieht man Bilder mit anderen Augen!

Silke Vry studierte Archäologie, Kunstgeschichte und Volkskunde. Sie nahm an archäologischen Ausgrabungen teil und arbeitete im museumspädagogischen Bereich in Hamburg. Seither konzipiert und verfasst Silke Vry Bücher rund um die Themen Archäologie und Kunst, die sich speziell an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene richten. Wie bei ihren Ausgrabungen ist sie als Autorin von allem begeistert, was rätselhaft ist, im Verborgenen liegt und erst auf den zweiten Blick entdeckt werden kann. Die Autorin lebt in der Nähe von Hamburg.

Für alle, die optische Täuschungen lieben, ab 8 Jahren