Silvesterball 2019

Stilvoll lässt sich das neue Jahr in der Heilbronner Harmonie begrüßen: Beim traditionellen Silvesterball warten schwungvolle Livemusik und ein leckeres Buffet auf die Besucher. Noch bis Ende Oktober gibt es auf die Tickets zehn Prozent Rabatt.

Gastronomischer Genuss

Der Silvesterball der Heilbronn Marketing GmbH in der Heilbronner Harmonie hat Tradition: Stilvoll und entspannt lässt sich hier der Jahreswechsel feiern. Zur Livemusik der Partyband Happyness Voice können leidenschaftliche Tänzer ihr Können auf dem Parkett vorführen, das Repertoire der Gala-Band reicht von Disco Fox bis Walzer. Sektempfang, ein mehrgängiges Gala-Buffet und ein leckerer Mitternachtssnack bieten ein echtes Genusserlebnis.

Programm

Für Unterhaltung sorgen in diesem Jahr eine exklusive Kostprobe aus dem Programm des Heilbronner Weihnachtscircus und der Auftritt einer Tanzformation des ATC Blau-Gold Heilbronn. An einer mobilen Fotobox können die festlich gekleideten Gala-Besucher Erinnerungsbilder machen. Die Eintrittskarte ist gleichzeitig das persönliche Glückslos für die kleine Tombola.

Entspannt ausschlafen

Wer ganz besonders entspannt ins neue Jahr feiern möchte, für den bietet sich das Übernachtungsangebot mit Silvester-Sonderrabatt an. Richtig schön ausschlafen lässt es sich im an die Harmonie angegliederten Parkhotel Heilbronn. Hier startet der Silvestergast mit einem gemütlichen Frühstück in das Jahr 2020.