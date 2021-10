Silvan Joray Trio

Man nehme drei junge Jazzmusiker, eine geballte Ladung Musikalität, eine große Portion Spielfreude und eine Prise Humor. Daraus ergibt sich der melodische Jazz des Silvan Joray Trios, der einerseits von den perfekt aufeinander eingespielten Musikern und andererseits von eingängigen und fantasievollen Kompositionen des Bandleaders lebt. Das Trio stellt auf der aktuellen Tour sein Debut-Album „cluster“ vor und lädt mit Elan und Witz auf eine musikalische Entdeckungsreise ein, deren Etappen mit spielerischer Interaktion, verträumten Melodien und beflügelnden Rhythmen gespickt sind. „[…] Mit seiner überaus kreativen Art, die Jazzgitarre zu spielen, sorgt er für Aufsehen. Seine solistischen Fähigkeiten begeistern“ (HiFi Stars). „Silvan is one of those young musicians that you know from the beginning: he will be doing good things simply because he’s talented, a hard worker and a good composer. The world needs to hear him…“ (Lionel Loueke). „Silvan hat seine ganz eigene musikalische Stimme gefunden. Seine Musik ist modern und offen, und es gibt verschiedene intensive Stimmungen und Atmosphären auf dem Album. [...] ein wirklich starkes Album“ (Wolfgang Muthspiel)

Silvan Joray (git/comp)

Nadav Erlich (double bass)

Jordi Pallarés (drums)