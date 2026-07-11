Silver Academy Lebendige Strukturen in Aquarell

Schauwerk Sindelfingen Eschenbrünnlestraße 15/1, 71065 Sindelfingen

Die Silver Academy bietet allen Ü50 in den Studios ein vielseitiges Programm. Einmal im Monat können Interessierte in einem Kreativworkshop selbst praktisch tätig werden: Probieren Sie unterschiedliche künstlerische Techniken aus und experimentieren Sie mit verschiedensten Materialien.

Thema: Lebendige Strukturen in Aquarell

Wir experimentieren wie sich Aquarellfarbe beim Zusammenspiel mit Salz, Alkohol, Kaffee etc. verhält und kreieren ein interessantes Musterblatt.

Mittwoch, 12.08.2026, 17–19:30 Uhr

Info

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Freizeit & Erholung
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