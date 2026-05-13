Silver Academy Travel Journaling

Die Silver Academy bietet allen Ü50 in den Studios ein vielseitiges Programm. Einmal im Monat können Interessierte in einem Kreativworkshop selbst praktisch tätig werden: Probieren Sie unterschiedliche künstlerische Techniken aus und experimentieren Sie mit verschiedensten Materialien.

Thema: Travel Journaling

Wir starten mit Hilfe unterschiedlicher Techniken ein Reisejournal. Bitte Collageschnipsel von Reisen wie Eintrittskarten, Stadtpläne, Hotelbroschüren, Fotos etc. mitbringen.

Mittwoch, 10.06.2025, 17–19:30 Uhr