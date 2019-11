Duo Matthieu Michel

× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Jean-Christophe Cholet und Matthieu Michel vereint eine über zwanzigjährige musikalische Komplizenschaft.

Weit weg von demonstrativer Virtuosität, versetzt ihre mit Ruhe und Gefühlen erfüllte Musik in eine Atmosphäre von seltener Ausgeglichenheit. Ihre Musik ist farbig und voller Emotionen, aber gleichzeitig wohltuend unaufgeregt. Didier Ithursarry wurde von dem Duo eingeladen um beim aktuellen Album „Whispers - Atlantique" mitzuwirken. Das malerische, verästelte Spiel der beiden Herren an den Tasten trifft auf den so ruhigen, aber starken Atem Matthieu Michels. „Niemals strahlt einer mehr als die anderen. Die Musik kommt vom Herz und verschönert sich zu zweit, zu dritt...“, und „Diese Musik ist so schön, weil sie ganz natürlich schlicht ist, indem jeder Musiker seinen eigenen Gesang hervorkommen lässt.“ Berührende Worte eines großen Trompeters Das aktuelle Programm „Whispers - Atlantique" wurde am 04. Dezember als Studiokonzert in den Bauer Studios aufgenommen. Matthieu Michel – Flügelhorn Jean-Christophe Cholet – Piano Didier Ithursarry – Akkordion