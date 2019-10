Silvester 2019 in der Komödie im Marquardt

Im Anschluss an die Abendvorstellungen von "Wir sind keine Engel!" in der Komödie im Marquardt feiern wir im Theaterfoyer mit einem kleinen Imbiss, Mitternachtssekt und Musik zum Tanzen den Jahreswechsel!

Ihre Karten für die Vorstellung und die Silvesterfeier können Sie direkt bei uns im Service-Center am Schlossplatz reservieren (Bolzstraße 4-6 / 70173 Stuttgart). Die Buchung der Silvesterfeier (25,- Euro) ist nur in Verbindung mit dem Besuch der Abendvorstellung möglich. Aufgrund des begrenzten Platzangebotes bitten wir um rasche Reservierung.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Am 31.12.2019 im Anschluss an die Abendvorstellungen in der Komödie im Marquardt

Preis Silvesterfeier: 25,- Euro