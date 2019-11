Silvester 2019

Mixed Music, Electro-Swing & Live-Band auf 3 Floors.

Nach fast einer Dekade ausverkauftem Maskenball an Silvester in der halle02 hatten wir Lust auf Veränderung, auf etwas Neues, auf etwas Verruchtes, auf etwas Wildes. Was lag - in ebenso politisch turbulenten Zeiten - näher sich die wilden 1920er Jahre des vergangen Jahrhunderts zum Vorbild zu nehmen und die neuen 2020er-Jahre im Geiste der alten ausklingen zu lassen.

Wir teleportieren euch am Silvesterabend zurück in eine aufregende Zeit, als die Bourgeoisie der sich wandelnden Gesellschaft erstmals ihre autoritären Fesseln abstreifte, um sich gänzlich sinnlichen Genüssen hinzugeben. Verboten hin verboten her - Alkohol floss in Strömen, Charleston eroberte die Tanzhäuser von Berlin bis Chicago im Sturm und Spielcasinos im Jugendstil sprossen wie Pilze aus dem Boden.

Lasst euch also entführen in die Glamourwelt der 1920er Jahre und feiert mit uns einen unvergesslichen Übergang in die neuen 2020er Jahre. Wir verzaubern die halle02 in einen festlichen Tanzpalast mit einer speziellen Raumgestaltung, mit Tänzern, Künstlern und weiteren Showacts. Specials wie ein schummriges Stummfilmkino, eine Liveband oder einer"hochprozentige" Speak-Easy-Bar werden das Flair der Epoche unterstreichen - lasst euch überraschen!

An unseren Bars gibt es alle Drinks die eh und je im Sortiment sind und waren, sowie Silvester Specials. In alter 20er-Manier sind die Getränke natürlich im Preis inkludiert. Auf Wunsch kann vorab auch ein im Stile der 1920er Jahre kreiertes Fingerfood-Buffet dazu gebucht werden. Für das feine Catering haben wird das NEO Restaurant gewinnen können. Die Gourmetprofis werden euch beispielsweise mit kreativen Sushi-Variationen und außergewöhnlichen BBQ-Spezialitäten verwöhnen.

Auf den großen Floors gibt es von jeder Musikrichtung etwas - aus allen unseren Veranstaltungsreihen nur die besten Tunes! Wir nennen es IndiePopHopRock & Electronics plus. Da schwingt das Tanzbein wie von selbst. An den Tonabnehmern stehen unsere silvester-erprobten DJs Man & Machine und werden euch richtig einheizen.

Für die stilgerechte Abfahrt konnten wir außerdem DJ Chris Whap-a-dang gewinnen, der auf dem separaten Club-Floor auflegen wird. Mit viel Routine, Leidenschaft und einem gewissen Vintage Charme ist er ein Garant für Trubel auf der Tanzfläche zu Classic-, Neo- und Electro Swing.

Seid dabei, putzt euch fein raus, schmeißt euch in Schale und feiert mit uns stilvoll die letzten und die anstehenden 20er Jahre!