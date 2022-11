Silvester 2022 am Theater

In diesem Jahr kann Silvester wieder am Theater Heilbronn gefeiert werden. Zwei Inszenierungen stehen am 31. Dezember auf dem Programm: Im Großen Haus läuft um 18 Uhr das Musical »High Society« von Cole Porter und Arthur Kopit.

Im Komödienhaus beginnt ebenfalls um 18 Uhr die Komödie »Die Tür nebenan« von Fabrice Roger-Lacan. Zusätzlich kann man im Anschluss an die Vorstellungen ein Vier-Gänge-Silvestermenü im Restaurant Gaumenspiel genießen und gemütlich ins Neue Jahr hineinfeiern. Der Vorverkauf läuft. Für das Menü sind die Karten nur direkt im Besucherservice buchbar unter 07131/563001 oder kasse@theater-hn.de.

Wer nur eine der Vorstellungen besuchen möchte, erhält die Karten auch online unter www.theater-heilbronn.de.