Silvester 2026 - Das kalte Herz

Peter Munk, ein junger Köhler aus dem Schwarzwald, träumt vom Aufstieg. Er sehnt sich nach Reichtum, Anerkennung, einem besseren Leben. Als Sonntagskind darf er dem geheimnisvollen Glasmännlein drei Wünsche nennen – und wählt Geld, Erfolg und gesellschaftliches Ansehen. Doch bald merkt er, dass er damit nicht zufrieden ist. In seiner Gier wendet er sich an den unheimlichen Holländer-Michel, der ihm unermesslichen Reichtum verspricht, wenn er ihm sein schlagendes Herz im Austausch gegen ein steinernes Herz überlässt. Der junge Köhler willigt ein, muss aber feststellen, dass ein Herz aus Stein zwar Wohlstand bringt, aber auch Kälte und Einsamkeit. Peter verliert nicht nur seine Menschlichkeit, sondern auch die Freude am Leben und am Miteinander. Erst als er wieder alles verspielt hat, erkennt er, worauf es wirklich ankommt.

Der Märchenklassiker „Das kalte Herz“ von Wilhelm Hauff ist eine treffende Parabel auch auf unsere heutige Lebenswelt und unser Art des Wirtschaftens. Am Theater Lindenhof wird der Märchenstoff für Erwachsene interpretiert. Mit Herz und Verstand, mit Lust und Liebe, mit viel Musik und starken Bildern wird diese Geschichte vom Wesen des Menschen neu erzählt. Sie entführt ins Märchen – und trifft mitten ins Leben, mitten ins Herz: ein leidenschaftlicher Appell für Mitmenschlichkeit, Wärme und das, was uns im Innersten verbindet.

Das Silvesterprogramm im Wilhelma Theater!

Im Anschluss an die Nachtvorstellung findet wieder unsere beliebte Silvesterparty im Foyer des Wilhelma Theaters mit DJ Fedor statt. Der Eintritt zur Party ist für alle Theaterzuschauer*innen der beiden Silvestervorstellungen frei.