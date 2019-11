Silvester im Pure & Cocolores

Ein Ticket, zwei Clubs und die wohl heißeste Nacht des Jahres – das ist Silvester im PURE und Cocolores! Die beiden Clubs in der Friedrichstraße 13 machen zum Jahreswechsel gemeinsame Sache und versprechen den perfekten Start in 2020.

Mitten in der City und im Zentrum des Geschehens geht es bereits ab 20 Uhr mit dem Countdown los, bevor pünktlich zum großen Feuerwerk um Mitternacht gemeinsam angestoßen und anschließend noch bis in die frühen Morgenstunden weiter getanzt werden darf. Während das Club-in-Club-Konzept Cocolores getreu dem Motto „kopfüber außer Rand und Band“ Partyhits, All-time-Classics und EDM serviert, stehen im PURE HipHop, R&B und Latin auf dem Programm – der Soundtrack für das große Finale steht also schon mal!

Frei nach dem Credo so grandios, wie das letzte Jahr aufgehört hat, fängt auch das neue an bleiben hier musikalisch dank der fachkundigen Auswahl der Club-Residents keine Wünsche offen. Stellt sich nur noch die Frage, wann man in den Abend starten soll: Wer sich das Ultra-Early-Bird-Ticket sichert und zwischen 20 und 21 Uhr erscheint, zahlt 20 Euro im VVK, das Early Bird-Ticket mit Einlass zwischen 21 und 22 Uhr gibt's für 24 Euro. Wer auf das normale Partyticket zwischen 22 und 03 Uhr setzt ist mit 28 Euro dabei und das Late-Night-Ticket ab 03 Uhr kann man sich für 15 Euro sichern. Achtung: Die im VVK erworbenen Tickets gelten nur für den jeweils angegeben Zeitraum und verfallen bei nicht rechtzeitigem Erscheinen! Wer das neue Jahr mit einer unvergesslichen Nacht starten will, sollte sich also frühzeitig Karten sichern. Schließlich ist diese Party jetzt schon das Highlight von 2019 und 2020 – cheers und HAPPY NEW YEAR!