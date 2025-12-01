Silvester mit elegantem Gala-Buffet und Live-DJ

Feiern Sie den Jahreswechsel in elegantem Ambiente bei der Meiser Silvestergala in Dinkelsbühl. Es erwartet Sie ein exklusives Gala-Buffet mit festlichen Spezialitäten aus der Open Kitchen, Mitternachtssnack und Getränkepauschale bis 2 Uhr.

Für ausgelassene Partystimmung sorgen ein Live-DJ und ein mitreißender Showact.

Erleben Sie einen besonderen Abend im außergewöhnlichen Ambiente der neu eröffneten Meiser Congress Plaza und begrüßen Sie das neue Jahr stilvoll mit unvergesslichen Momenten.

Mit oder ohne Übernachtung. (Voranmeldung erforderlich)