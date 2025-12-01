Silvester mit La Finesse: Classic on Catwalk

Die Konzerte dieses einfallsreichen Quartetts sind Bühnenerlebnisse, getragen von solistischer Virtuosität, einzigartigem Streichquartettsound und modernen Arrangements. Mit Charme, Können und Witz ziehen die vier Musikerinnen von „La Finesse" Klassik-, Film- und Popliebhaber in den Bann.

Das Ensemble verbindet klassische Musik auf unnachahmliche Weise mit dem Musikgeschmack unserer Zeit. Mutig setzen die Künstlerinnen das Erbe großer Komponisten in einen neuen Kontext.

Ihre Liebe zur Musik zeigt sich im neuen Album und Konzertprogramm „Catwalk", ', einem persönlichen musikalischen Laufsteg. Zu hören sind leidenschaftlich eingespielte Arrangements von neoklassischer Filmmusik über Gipsy Music und Westernhits bis zu „Pirates of the Caribbean" als Dubstep und dem rockigen Medley „Classic on Catwalk".