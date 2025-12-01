Große Stadthallen-Silvester-Party mit der Band „Südlich von Stuttgart“ und Tobias Gnacke als Moderator.

Mit der beliebten und zwanglosen Party mit Tanz, Show-Programm und gutem Essen verabschiedet sich das alte Jahr. Die Profi-Musiker:innen der Band „Südlich von Stuttgart“ beherrschen sowohl die sanften, als auch die mitreißenden Töne von zahlreichen musikalischen Genres auf höchstem Niveau, dass kräftig das Tanzbein geschwungen werden darf.

Durch den Abend führt das Multi-Talent Tobias Gnacke. Mit seinen vielseitigen Fähigkeiten als Moderator, Parodist, Musiker, Sänger und Bauchredner sorgt der Mann aus der Ortenau für Abwechslung zwischen den Tanzrunden und den Menü-Gängen. Für die Balinger ist Tobias Gnacke kein Unbekannter, im Dezember 2022 sorgte er bei seinem Kleinkunstabend bereits für reichlich Lachtränen im Kleinen Saal.

Für das gastronomische Angebot sorgt das Team vom Restaurant Hirschgulden.