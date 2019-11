Das Trompetenensemble Stuttgart und Klaus Rothaupt präsentieren glanzvolle Trompetenmusik und virtuose Orgelwerke.

Abschiedskonzert Klaus Rothaupt. Christian Nägele, Johannes Knoblauch, Joachim Jung an der Trompete (Corno da caccia). Uwe Arlt an den Barockpauken und Perkussion und Klaus Rothaupt an der Orgel.