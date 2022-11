Silvester - Sonderkonzert

Die Freiburger A-cappella-Deutschpoeten, verabschieden das Jahr 2022 und begrüßen gleichzeitig das Neue Jahr in einem Konzert mit besonderem Repertoire.

A-cappella-Musik einer neuen Generation - anders eben.

Der Abend ist konzipiert mit dem Besten aus zwei aktuellen Programmen:

In der ersten Hälfte präsentiert anders weihnachtlich-winterliche Songs auf ihre ganz eigene, charmante Art und Weise. Von Klassikern der Popgeschichte wie „Have Yourself a Merry Little Christmas“, über aktuelle Radio-Charts wie Coldplays „Christmas Lights“, bis hin zu eigenen Songs mit Geschichten, die sich abseits der Weihnachtsmärkte, Einkaufsstraßen und Shopping-Center sonst noch so ereignen, ist alles geboten.

Im zweiten Konzertteil präsentieren die Freiburger mit Auszügen aus ihrem neuen Programm „Nichts für schwache Herzen“ einen ermutigenden Ausblick in das neue Jahr mit Songs, die aufrütteln, ein Feuerwerk an Humor entzünden und dabei immer berühren. Und das auf ganzer Linie. Eingängige Melodien und smarte Texte gepaart mit Augenzwinkern und Selbstironie, so lautet das Credo der Band. Ihre Lieder erzählen Geschichten, die so facettenreich sind wie das Leben selbst: mal melancholisch-tiefsinnig, mal humorvoll-ironisch und mitunter auch herzzerreißend komisch. Auf poetische Weise werden sie so zu Beobachtern des ganz normalen Wahnsinns, der sich Leben nennt. All dem begegnen die fünf Sänger mit einer unverwechselbar selbstironischen und humorvollen Art, die offenbart, dass sie ihre Kunst sehr wohl, sich selbst jedoch nicht ganz so ernst nehmen.