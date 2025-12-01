Silvester Special: Junge Junge

Traditionen soll man pflegen. Einmal mehr präsentiert das franz.K an Silvester eine faszinierende Show für die ganze Familie.

Die Reutlinger Magier JUNGE JUNGE! servieren basierend auf ihren Erfolgsprogrammen "Glücksmomente" und "Hut ab!" ein atemberaubendes Zauber-Comedy-Silvester-Special. Die zwei Weltmeister der Magie zeigen geballte Power, faszinierende Magie und ein Entertainment, das es in sich hat! Die rund zweistündige Show strapaziert die Lach- und Staun-Muskeln des Publikums und bietet beste Unterhaltung für Herz und Kopf.

Mit dabei an diesem Silvesterabend ihre Highlight-Acts, komplett Neues aus der Magier-Werkstatt und ganz speziell besondere Effekte für die „kleinen“ Silvestergäste. Lassen Sie sich überraschen, mitnehmen und mit guter Laune den Start ins neue Jahr 2026 beginnen. In der Laudatio Schlumpeweck Publikumspreis heißt es: „Verblüffend, unglaublich, phänomenal – das ist es, was die Kunstfertigkeit dieses Duos umschreibt…“ Die zwei Profis muss man einfach live erlebt haben. An Silvester 2025 bietet sich nun dieses seltene Chance dazu!