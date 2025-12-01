Silvesterball oder Silvestermenü

Verbringen Sie den Jahreswechsel mit uns im Panoramahotel Waldenburg. Wählen Sie zwischen unserem Silvesterball und dem Silvestermenü.

Silvestermenü:

1 Übernachtung im modernen Zimmer inklusive Minibar am Anreisetag, Schlemmerfrühstück an Neujahr bis 14:00 Uhr, Aperitif mit Fingerfood zur Begrüßung, Punsch & Gebäck am Anreisetag, Festliches 5-Gang Gala-Menü inkl. korrespondierender Getränke* in unserem Restaurant, Mitternachtsimbiss und ein Glas Winzersekt

Silvesterball:

1 Übernachtung im modernen Zimmer inkl. Minibar am Anreisetag, Schlemmerfrühstück an Neujahr bis 14:00 Uhr, Punsch & Gebäck am Anreisetag, Aperitif zur Begrüßung, Galabuffet und korrespondierende Getränke* mit Band und Tanz im Ballsaal

*Regionaler Weiß-, Rose- und Rotwein, Bier, alkoholfreie Getränke und Heißgetränke. Die Pauschale gilt von 18:30-0:00 Uhr.

Beginn: 18:30 Uhr

Verbindliche Buchung online oder an der Hotelrezeption zwingend erforderlich.

Auf Anfrage auch ohne Übernachtung möglich.