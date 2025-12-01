Silvesterball oder Silvestermenü

im Panoramahotel Waldenburg

bis

Panoramahotel Waldenburg Hauptstraße 84, 74638 Waldenburg

Verbringen Sie den Jahreswechsel mit uns im Panoramahotel Waldenburg. Wählen Sie zwischen unserem Silvesterball und dem Silvestermenü.

Silvestermenü:

1 Übernachtung im modernen Zimmer inklusive Minibar am Anreisetag, Schlemmerfrühstück an Neujahr bis 14:00 Uhr, Aperitif mit Fingerfood zur Begrüßung, Punsch & Gebäck am Anreisetag, Festliches 5-Gang Gala-Menü inkl. korrespondierender Getränke* in unserem Restaurant, Mitternachtsimbiss und ein Glas Winzersekt

Silvesterball:

1 Übernachtung im modernen Zimmer inkl. Minibar am Anreisetag, Schlemmerfrühstück an Neujahr bis 14:00 Uhr, Punsch & Gebäck am Anreisetag, Aperitif zur Begrüßung, Galabuffet und korrespondierende Getränke* mit Band und Tanz im Ballsaal

*Regionaler Weiß-, Rose- und Rotwein, Bier, alkoholfreie Getränke und Heißgetränke. Die Pauschale gilt von 18:30-0:00 Uhr.

Beginn: 18:30 Uhr

Verbindliche Buchung online oder an der Hotelrezeption zwingend erforderlich.

Auf Anfrage auch ohne Übernachtung möglich.

Panoramahotel Waldenburg Hauptstraße 84, 74638 Waldenburg
bis
