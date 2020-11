Silvester im Schatzkistl - Auch in diesem Jahr bieten wir unseren Gästen eine all inclusive Silvestergala mit erstklassigem Catering und feinster Unterhaltung. Genießen Sie Madeleine Sauveurs Erfolgsprogramm "Lassen Sie mich durch - ich bin Oma!" bei einem vorzüglichen 3-Gang-Menü, bestehend aus Vorspeisenteller, Hauptgang und Dessert. Zu späterer Stunde folgt als Krönung noch ein Mitternachtsbuffet. Den ganzen Abend über gibt es Sekt, Bier, Wein, Softdrinks, Kaffee und Digestifs so viel und so lange Sie möchten!

In diesem Jahr findet die gesamte Veranstaltung im großen Festsaal des Leonardo Royal Mannheim statt. Sie sitzen dadurch sowohl beim Essen als auch bei den Programmteilen bequem und nicht beengt.

Silvesterfahrplan:

18.30 Uhr Sekt-Empfang

ca. 19.15 Uhr Vorspeisen

ca. 20.00 Uhr 1. Programmteil

ca. 20.50 Uhr Hauptgang

ca. 21.50 Uhr 2. Programmteil

ca. 22.40 Uhr Dessert

ca. 23.40 Uhr 3. Programmteil

ab 00.00 Uhr Ausklang

Das Schatzkistl rückt sein Krönchen zurecht und blickt nach vorne:

Mit Abstand gute Unterhaltung mit unserem Corona-Spielplan.