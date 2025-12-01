Silvestergala

Werke von Bizet, Verdi, de Falla, Strauß, Tschaikowski, Vives, Albéniz u.v.a., Belén Cabanes, Kastagnetten, Eduardo Aladrén, Tenor, Thomas Herzog, Leitung.

Mit einem spanischen Feuerwerk von Arien aus Zarzuelas und Opern sowie temperamentvollen Kastagnettenklängen geleiten wir Sie ins neue Jahr! Eng verbunden mit Musik und Tanz zählen die Kastagnetten zu den ältesten Perkussionsinstrumenten. Diese Kunst beherrscht die aus Barcelona stammende Kastagnettenvirtuosin Belén Cabanes wie kaum eine andere. Gemeinsam mit ihr. dem spanischen Tenor Eduardo Aldrén und dem auf spanische Musik spezialisierten Dirigenten Thomas Herzog sorgen wir auch an einem kalten Silvesterabend für zwei Stunden sommerliche Temperaturen!