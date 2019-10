Silvestergala-Vorstellung mit Anna Krämer, Darius Merstein-MacLeod und Daniel Prandl am Piano und einem exklusiven 3-Gänge-Menü, Mitternachtsbuffet & Getränken.

Silvester im Schatzkistl - Auch in diesem Jahr bieten wir unseren Gästen eine (all inclusive!) Silvestergala mit erstklassigem Catering und feinster Unterhaltung. Feiern Sie mit Anna Krämer, Darius Merstein-MacLeod und Daniel Prandl bei einem vorzüglichen 3-Gänge-Menü, bestehend aus Vorspeisenteller, Hauptgang und Dessert. Zu späterer Stunde folgt als Krönung noch ein Mitternachtsbuffet. Den ganzen Abend über gibt es Sekt, Bier, Wein, Softdrinks, Kaffee und Digestifs so viel und so lange Sie möchten!

Auch in diesem Jahr werden alle Gänge im Raum Wasserturm serviert. Sie sitzen dadurch sowohl beim Essen als auch bei den Programmteilen bequem und nicht beengt.

Silvesterfahrplan:

18.30 Uhr Sekt-Empfang im Hotel-Foyer

ca. 19.15 Uhr Vorspeisen

ca. 20.00 Uhr 1. Programmteil

ca. 20.50 Uhr Hauptgang

ca. 21.50 Uhr 2. Programmteil

ca. 22.40 Uhr Dessert

ca. 23.40 Uhr 3. Programmteil

ab 00.00 Uhr Ausklang im Hotel-Foyer