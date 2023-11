Silvesterkonzert: Berta Epple „Die Rente ist sicher!“

Musikalische Kleinkunst auf höchstem Niveau. 2019 Gewinner des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg.

Was, Sie kennen Berta Epple noch nicht?

Dann wird es höchste Zeit, denn die drei Vollblutmusiker Gregor und Veit Hübner zusammen mit Bobbi Fischer alias Karl Albrecht sind gefeierte Musiker auf höchstem Niveau – und das auf verschiedenen Instrumenten und mit der Stimme.

Als wahre Künstler an ihren Instrumenten bleibt für die Drei sowieso nur die MUSIK. Das Trio dabei weite Kreise, was die musikalischen Stilrichtungen – Latin Music, Jazz, Weltmusik, Chanson – angeht und geht in seinem Liedern in die Tiefe der allzu oft verdrängten Gedanken und Emotionen.

Berta Eppel stimmt Sie garantiert auf einen besonderen Silvesterabend ein!