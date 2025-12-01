Silvesterkonzert: Hanke Brothers

Ein besonderes musikalisches Schmankerl gibt es bei unserem diesjährigen Silvesterkonzert.

Vielfalt, Experimentierfreude, das Ausloten neuer Grenzen, das ist das Lebenselixier der vier Hanke Brothers, die seit ihrer Gründung im Jahr 2017 in ungewöhnlicher Besetzung die Konzertsäle zum Klingen bringen. Dabei gilt: Kein Konzert ist wie das andere, kein Stück wie man es kennt und die Instrumente spielen auch nicht immer das, was man erwartet. Die vier Biografien sind so bunt wie das Repertoire des Ausnahmeensembles und doch haben sie auf der Bühne ihren unverwechselbaren „musikalischen Dialekt“ gefunden, für den sie vielfach ausgezeichnet wurden.

Besetzung:

David Hanke Blockflöte

Lukas Hanke Bratsche

Jonathan Hanke Klavier

Fabian Hanke Tuba