Silvesterkonzert im Weggental

Ein letztes Mal präsentiert der Kulturverein Zehntscheuer e.V. das Silvester-Konzert am Samstag, 31. Dezember 2022 um 19 Uhr in der Wallfahrtskirche im Weggental. (Einlass 18:30 Uhr)

Im kommenden Jahr wird stattdessen ein Konzert der Abonnement-Reihe „Rottenburger Konzerte 2023“ in der Weggental-Kirche gespielt werden.

Die arcata stuttgart spielt unter der Leitung von Patrick Strub und mit dem Solisten Lajos Lencses an der Oboe.

Die arcata wurde 1984 von Patrick Strub zusammen mit 19 jungen professionellen Streichern gegründet.

Das junge Kammerorchester erspielte sich durch seine schwungvollen und stilsicheren Auftritte schnell die Gunst des Publikums. Zu seinen Trümpfen gehört neben kammermusikalischer Flexibilität und spieltechnischer Präzision das weite Repertoire, das vom frühen Barock bis zur zeitgenössischen Musik reicht. Eine Reihe wichtiger zeitgenössischer Kompositionen hat das Ensemble zur Uraufführung gebracht, einige davon sind ihm gewidmet.

Mit über 700 Konzerten hat sich arcata stuttgart einen festen Platz im Musikleben der Landeshauptstadt und ihrer Region erarbeitet.

arcata stuttgart war mehrfach Gast beim Schleswig-Holstein-Festival, dem Zeltmusikfestival Freiburg, dem Europäischen Musikfest Stuttgart, dem Mozartfest Augsburg, bei den Schloßfestspielen in Schwetzingen, dem Bodenseefestival, den Moselfestwochen, dem Oberstdorfer Musiksommer und beim Rheingau-Sommer in Eltville, sowie auf internationalen Festivals in Como, Warschau, Lodz, Hongkong, Adelaide, Perth, Melbourne, Wellington, dem Festival für zeitgenössische Musik in Skopje sowie dem Al-Bustan Festival in Beirut.

Neben der Zusammenarbeit mit namhaften, international bekannten Solisten fühlt sich arcata stuttgart besonders der Förderung junger Solisten verpflichtet.

Programm:

Wolfgang A. Mozart: Divertimento F-Dur, KV 138

Leos Janacĕk: Suite für Streichorchester 1877

Franz Xaver Richter: Konzert für Oboe und Streichorchester, g-Moll

Edvard Grieg: "Aus Holbergs Zeit", G-Dur, Op. 40, Suite im alten Stil für Streichorchester

Der vorgezogene Vorverkauf für das Silvesterkonzert findet für Mitglieder des Kulturvereins am 18. und 19. November ausschließlich bei der WTG in Rottenburg statt.

Nicht-Mitglieder können die Karten ab dem 21.11.2022 über easyticket bzw. deren Vorverkaufsstellen erwerben.

Weitere Infos auch unter: www.kultur-rottenburg.de