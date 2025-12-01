Silvesterkonzert mit dem Salaputia Brass Quintett

Feiern Sie den Jahreswechsel mit einem musikalischen Highlight! Das Salaputia Brass Quintett verspricht einen festlichen Abend voller sprühender Energie und mitreißender Bläserklänge. Mit einem abwechslungsreichen Programm aus klassischen und modernen Stücken sorgt das Quintett für einen schwungvollen Übergang ins neue Jahr. Ein perfekter Abschluss des alten Jahres und ein musikalisches Feuerwerk für den Beginn von 2026!