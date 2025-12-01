Silvesterkonzert mit dem Salaputia Brass Quintett

Neues Schloss Stuttgart Schlossplatz 4, 70173 Stuttgart

Feiern Sie den Jahreswechsel mit einem musikalischen Highlight! Das Salaputia Brass Quintett verspricht einen festlichen Abend voller sprühender Energie und mitreißender Bläserklänge. Mit einem abwechslungsreichen Programm aus klassischen und modernen Stücken sorgt das Quintett für einen schwungvollen Übergang ins neue Jahr. Ein perfekter Abschluss des alten Jahres und ein musikalisches Feuerwerk für den Beginn von 2026!

Info

d463e7a811.jpg
Neues Schloss Stuttgart Schlossplatz 4, 70173 Stuttgart
Konzerte & Live-Musik
Google Kalender - Silvesterkonzert mit dem Salaputia Brass Quintett - 2025-12-31 17:30:00 Google Yahoo Kalender - Silvesterkonzert mit dem Salaputia Brass Quintett - 2025-12-31 17:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Silvesterkonzert mit dem Salaputia Brass Quintett - 2025-12-31 17:30:00 Outlook iCalendar - Silvesterkonzert mit dem Salaputia Brass Quintett - 2025-12-31 17:30:00 ical

Tags