Silvesterkonzert mit den Hanke Brothers

Vier Brüder, ein musikalisches Silvesterfeuerwerk: Die Hanke Brothers bringen in ihrer ungewöhnlichen Besetzung aus Blockflöte, Bratsche, Klavier und Tuba frischen Drive in die „New Classical Music“. Virtuose Spielfreude, feine Grooves und ein guter Schuss Humor machen den Abend zum idealen Frühstart ins neue Jahr. Auf dem Programm stehen Stücke ihres neuen Albums „RESONANCE“ sowie eigens für das Quartett geschriebene Werke von Aleksey Igudesman, Jonathan Hanke und Christoph Reuter – mal mitreißend, mal poetisch und immer überraschend!