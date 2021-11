Silvesterkonzert mit der Salonkapelle Sternenglanz

Änderung Ort: Von Arche im Sonnenhof zu Neubausaal

Hereinspaziert zur musikalischen Reise in die Vergangenheit: Die Salonkapelle Sternenglanz präsentiert beschwingte Evergreens, schwelgerische Klänge im Dreivierteltakt, schmachtende Tangos und schmissige Schlager aus der Schellack-Ära. Wie immer stilvoll gekleidet, begeistern die zehn Musikerinnen und Musiker auch im neuen Programm mit Virtuosität und mitreißenden Arrangements, die sie mit viel Charme und einem kessen Augenzwinkern darbieten. Unter dem Motto „Es leuchten die Sterne“ zündet die Salonkapelle Sternenglanz ein musikalisches Feuerwerk und verwandelt den Konzertsaal von heute in einen Tanzpalast der 1920er Jahre. Eine bezaubernde Silvesternacht ist also garantiert – und ein beschwingter Start in ein glückliches neues Jahr.

Es leuchten die Sterne – Prosit Neujahr!

Karten € 20,– erm. 10,–

/ Kinder und Jugendliche bis 21 Jahre frei (an der Abendkasse).

Vorverkauf ab 1. Dezember