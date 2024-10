Silvesterkonzert: Vals de la Rosa - Tango vom Feinsten mit dem ensemble meandro

Kein Tanz vermag eine solche Faszination auszustrahlen, wie der Tango. Er vereint eine Vielzahl Ausdrücke menschlicher Gefühle, tiefe, innige, explosive Leidenschaften und ist ein Symbol für die Empfindsamkeit des Menschen.

Mit einem breiten Spektrum an Melodien und Klängen dieses faszinierenden Genres eröffnet das ensemble meandro im diesjährigen Silvesterkonzert einen Zugang in die Welt des Tangos, von seinen Anfängen bis in die heutige Zeit. Neben bekannten Arrangements der zwei vielleicht bedeutendsten Tangokomponisten, dem Tangosänger Carlos Gardel und dem Bandoneonvirtuosen Astor Piazzolla, erklingen Kompositionen neuerer Tangoströmungen, wie dem Electrotango. Mit diesem wurde die in Paris gegründete Musikgruppe Gotan Project, bestehend aus einem Argentinier, einem Franzosen und einem Schweizer weltberühmt. Nach Studium und langjähriger Bühnenerfahrung in Orchestern und Jazzformationen haben die Mitglieder des ensemble meandro ihre gemeinsame Liebe zur feurigen Kraft des Tangos entdeckt und widmen sich seit nun über 20 Jahren dem argentinischen Tango in all seinen Facetten.

Besetzung:

Klaus F. Mueller Bandoneon

Michael Speth Violine

Harald Lierhammer Klavier

Michael Sistek Kontrabass