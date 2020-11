Silvesterkonzert - Calmus Ensemble

Anja Pöche, Sopran - Stefan Kahle , Countertenor - Friedrich Bracks, Tenor - Ludwig Böhme, Bariton - Manuel Helmke, Bass

Werke von Gesualdo, Purcell, Mendelssohn, Reger u.a.

Homogenität, Präzision, Leichtigkeit und Witz – das zeichnet das Calmus Ensemble aus und macht das Quintett zu einer der erfolgreichsten Vokalgruppen Deutschlands. Die breite Palette an Klangfarben, die Musizierfreude, die die Sänger auf der Bühne vermitteln, ihre Klangkultur und ihre abwechslungs- und einfallsreichen Programme begeistern das Publikum in ganz Europa und bis zu dreimal jährlich in den USA.

Das Konzert findet ohne Pause statt und dauert ca. 70 Minuten.