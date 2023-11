Die Stadtkapelle Crailsheim konnte dieses Jahr erstmals für das Silvesterkonzert der Konzertgemeinde gewonnen werden. Es wird ein ganz besonderer Jahreswechsel.

U.a. mit Jia Jia – Klavier

Karlotta Schwarz – Tuba

Paul Ziegler – Cornett

Mit schmissigen und unterhaltsamen Werken auf hohem Niveau trifft Musikdirektor Franz Matysiak zum Jahreswechsel in dasHerz des Publikums: Nach der Ouvertüre zum Musical „Candide“ von Leonard Bernstein folgt George Gershwin’s weltberühmte „Rhapsody in Blue“ mit der mittlerweile in Crailsheim ansässigen chinesischen Pianistin Dr. Jia Jia als Solistin. Mit ihrem brillanten Klavierspiel wird sie am Abend noch mehrmals im Orchester zu hören sein, unter anderem bei den Titeln „River Flows in You“ oder der „Forrest Gump Suite“. Als sehr gefragte Korrepetitorin wirkt sie im In- und Ausland bei Vorsingtrainings und Meisterkursen mit.

Auch Crailsheimer Nachwuchskünstler werden solistisch zu hören sein, wie die 14-jährige Tubistin Karlotta Schwarz und der erst 11-jährige Cornetist Paul Ziegler. Beide werden seit mehreren Jahren musikalisch an der Städtischen Musikschule von ihren Lehrern Franz Matysiak (Tuba) und Thomas Groß (Trompete) an ihrem Instrument unterrichtet und gefördert.

Karlotta und Paul sind zudem aktive Mitglieder der Jugendkapelle Crailsheim. Das große Blasorchester der Stadtkapelle Crailsheim konzertiert nach der Erstbespielung der neuen Stadthalle beim Benefizkonzert zur Ukraine-Hilfe im März 2022 nun zum zweiten Mal im HANGAR Event Airport. Im April dieses Jahres trat das Orchester in der höchsten Kategorie beim internationalen Orchesterwettbewerb Flicorno d’Oro im italienischen Riva del Garda sehr erfolgreich an... und das mit knapp 70 Crailsheimern im Alter zwischen 12 und 80 Jahren.