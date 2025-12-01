Silvesterkonzert

Das Duo Unisono spannt den musikalischen Bogen:Von West nach Ost. Von der Musik des Barock bis zur Musik der Gegenwart.

Cornelia Lörcher-Breuninger:

Studierte in London bei Prof Emanuel Hurwitz, in Freiburg bei Prof. Nicholas Chumachenco, in Tel-Aviv bei Prof. Chaim Taub, in Trossingen bei Prof. Winfried Rademacher und schloss ihr Studium mit Bestnote ab. Nach sieben Jahren im Orquesta Ciudad de Granada folgte in Barcelona eine Phase des Experimentierens (Musiktheater, Musiktherapie Ausbildung, zeitgenössische Kammermusik …).

Momentan widmet sich die vielseitige Geigerin außer ihren Orchesteraktivitäten (Stimmführerin in Basel im CMB, Aushilfe im Staatstheater Stuttgart, bei den Münchner Philharmonikern etc) der Kammermusik und dem Unterrichten.

Friedemann Breuninger:

Seine Studien bei Prof. Valery Klimov (Saarbrücken) Prof. Shmuel Ashkenasi (Chicago) und Prof. Franco Gulli (Bloomington) schloss er mit Auszeichnung ab. Neben seiner Arbeit als Konzertmeister im Orquesta Ciudad de Granada, Südwestdeutsches Kammerorchester Pforzheim und le Concert Olympique (Antwerpen), wird er als Gastkonzertmeister europaweit in mehr als zehn Orchestern eingeladen. Seine große Liebe gilt der Kammermusik.