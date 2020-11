Silvesterparty mit Liveband - Silvesterball

Silvesterball in Crailsheim

Der Vorstand der Landsmannschaft der Banater Schwaben, Kreisverband Schwäbisch Hall – Crailsheim, organisiert einen Silvesterball am 31. Dezember 2020 in der Turn- und Festhalle Ingersheim / Crailsheim. Für beste Stimmung im Saal und gute Laune auf der Tanzfläche sorgt die bei Jung und Alt beliebte Stimmungsband „New Romantic“. Saalöffnung ist um 19:00 Uhr, Beginn ist um 20:00 Uhr. Die Gäste begrüßen wir bei Ankunft mit einem Sektempfang. Unmittelbar nach Beginn wird das warme Abendbuffet eröffnet und nach Mitternacht, nach der Begrüßung des neuen Jahres, folgt ein kaltes Mitternachtsbuffet. Für den großen Durst ist bestens an der Roner- und an der Getränkebar vorgesorgt. Das Essen, der Sektempfang und der Eintritt sind im Preis enthalten. Karten sind nur im Vorverkauf erhältlich. Nähere Infos und Kartenvorbestellung bei Melitta Furak