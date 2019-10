Silvesterparty

„Back to the 80s“ & "Die dicken Kinder" - Konzert und Party

Warum ändern, was sich bewährt hat?! Nach den großartigen Erfolgen der Silvesterparties der letzten Jahre wird nun wieder zum bevorstehenden Jahreswechsel in gewohnt feierwütiger Manier in das neue Jahr gerockt. Im Capitol Mannheim sorgen dabei Back to the 80’s und Die dicken Kinder ab 21.00 Uhr für ausgelassene Silvester-Party-Stimmung.

Los geht es mit den Capitol-Erprobten Back to the 80’s. Mit einer bunten Mischung aus Pop, New Wave, Rock, Funk und Neuer Deutsche Welle fegen Back to the 80’s mit geballter Rock-Power jetzt schon zum 11. Mal in Folge über die Bühne und lassen den musikalischen Geist der Achtziger Jahre wieder aufleben - Schulterpolster inklusive!

Chris Becker, der auch immer wieder als Gast bei „Here comes the Sun“ bei uns im Haus die Massen begeistert, kommt mit seiner Band DIE DICKEN KINDER. Ein Ensemble der besonderen Art! Glaubt man den Pressestimmen und begeisterten Konzertbesuchern, eine der angesagtesten Bands der Republik. Sie stehen für Musik und Unterhaltung auf höchstem Niveau. Ob kleiner Club oder große Open-Air-Bühne: Sie spielen kompromisslos und mit eben solcher Leidenschaft bei jedem ihrer Auftritte. Auf den Brettern die die Welt bedeuten stehen sie nicht nur souverän als erfahrene und routinierte Kollegen, sondern auch als gute Freunde, die es selbst genießen, gemeinsam auf der Bühne Spaß zu haben. Denn bei jedem Event verschmelzen das Publikum und die Band zu einer Symbiose aus Glücksgefühlen, Spaß und Entertainment auf höchstem Niveau. Der triste Alltag verschwindet im tanzenden Meer aus Menschen ebenso wie Sorgen und Langeweile. Die Band gibt alles: tanzt, schwitzt, animiert, singt und nimmt sich selbst auf die Schippe. Die Reaktion lässt nicht lange auf sich warten – das Publikum und die Band feiern. Sie feiern den Moment, das Lied, ihre Erinnerungen und sich selbst. Andere tragen nur dick auf - Sie sind es! FETT

Der perfekte Start ins neue Jahr 2020!

Das Silvesterbuffet

Winterlicher Salat mit versch. Topping und Balsamico Dressing

Antipasti

Zweierlei Involtini

Zitronenspaghetti mit Meeresfrüchten

Bandnudeln und Buttergemüse

Vegetarisches Gericht

Gemüselasagne mit Tofu

Dessert

Quarkcreme mit Karamell und kandierten Walnüssen

Käsepiegel