Silvesterveranstaltung: Goldstücke - glänzende Lieder und Geschichten

Die drei Goldstücke haben ihrer musikalischen Revue viele Lieder, Sketche und Geschichten hinzugefügt. 

Wir wollen nicht zuviel verraten, aber: Die Nacht, Träume, das Meer und Sprachwitz spielen eine Rolle. Und speziell diesen neuen Teil präsentiert das außergewöhnliche Trio an Silvester.

Ist das singende Huhn, Humoriges à la Loriot, die Ratte am Schlagzeug und anderes Liebgewonnenes wieder dabei? – Lassen Sie sich überraschen!

Wie immer lebendig gespielt, teilweise 3-stimmig gesungen und als Figurentheater inszeniert. Dazu mit Gitarre, Flöte und Saxofon eingängig, verträumt oder mitreißend musiziert.

Theater am Torbogen Hinter dem Adler 2, 72108 Rottenburg am Neckar
