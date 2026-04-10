Die türkische Pop-Ikone Simge Sağın kommt nach Stuttgart und bringt ihre größten Hits auf die Bühne! Mit Songs wie „Aşkın Olayım“ begeistert sie Millionen Fans und steht für modernen, energiegeladenen Pop voller Emotionen.

Ihre kraftvolle Stimme, ihre charismatische Bühnenpräsenz und mitreißende Beats sorgen für pure Gänsehaut und ausgelassene Partystimmung zugleich. Erlebt einen Abend voller Leidenschaft, Musik und unvergesslicher Momente.

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Einige seiner bekannten Lieder sind „Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın?“ und „Düşer Aklıma.“