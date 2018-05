Simon Bauer Quintet presents: Meantime-Project

Die fünf Musiker experimentieren mit verschiedenen Genres und geben somit verschiedene Stimmungen wieder, so vielfältig wie das Leben selbst. Diese Melange kombiniert zahlreiche Soundelemente und ergibt eine fesselnde Art von Jazz, der sich gelegentlich zu Swing oder Groove entwickelt und zuweilen auch zu experimentellen Klängen verführt. Rhythmisch überraschende Wendungen und kongeniale Improvisationen kombinieren sich mit einer sinnlichen Spielweise und erzeugen opulente Bilder in den Köpfen der Zuhörer.Die Mitglieder der regional besetzten Jazz-Combo sind zwischen 19 und 25 Jahren alt, kommen teilweise aus der klassischen Musik und studieren in Stuttgart, Weimar und Trossingen.

Lennard Fiehn - Saxophone

Tido Frobeen - Vibraphon

Felix Fritschi - Keys

Sebastian Ascher - Bass

Simon Bauer - Drums

http://www.dropbox.com/sh/reubr02dtxjvrji/AADuIJI917Z6KImKJWqPVrI