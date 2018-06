Simon Bode & Igor Levit

× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Obwohl sie zu den Kronjuwelen des Genres gehört, wird Schuberts »Die schöne Müllerin« im öffentlichen Bewusstsein immer wieder als biedermeierliche Feierstunde unterschätzt.

Wer aber die Patina beiseite wischt, wird schnell das Drama eines verschlossenen Jünglings freilegen, der sich geradezu manisch eine Liaison mit seiner Angebeteten herbeifabuliert. Unfähig, die titelgebende Müllerin auch nur anzusprechen, steigert sich ein verzweifelter Teenager immer heftiger in eine Liebesfantasie hinein, die einfach tragisch enden muss. Der junge Tenor Simon Bode und sein einstiger Studienkollege Igor Levit haben vor zwei Jahren mit ihrem ungewöhnlichen Abend um Schumanns »Liederkreis« bei den Schlossfestspielen Aufsehen erregt, weil sie die starre Form des Recitals durch bisweilen berührend persönliche Assoziationen und musikalische Gedankenblitze aufbrachen und damit gegenwärtig machten. Ihre »Müllerin« folgt dieser Strategie und paraphrasiert den ungebrochen aktuellen Klassiker als Tribut an die immerwährende »lost generation«. Franz Schubert grüßt James Dean. Im Anschluss an das Konzert findet ein Ausklang statt.