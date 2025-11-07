Simon Denizart Quartett

Jazzpiano

Odeon, altes E-Werk Göppingen Mörikestraße 18, 73033 Göppingen

Mehrfach preisgekrönt, international gefragt, stilistisch grenzenlos: Der französisch-kanadische Pianist Simon Denizart hat im Frühling 2024 sein fünftes Album vorgelegt – und zugleich sein bislang persönlichstes. In „Piece of Mind“ verbindet er Jazz, World, Klassik, elektronische Musik und zu einem vielschichtigen Hörerlebnis von emotionaler Tiefe und nahezu cineastischer Bildkraft.

Im Herbst 2025 ist Denizart mit einer herausragenden Band auf Welttournee. Schön, dass die vier Musiker mit „Piece of Mind“ auch in Göppingen zu hören sind – live bei ODEON im Alten E-Werk.

Simon Denizart – Piano

Elli Miller Maboungou – Percussion

Michel Medrano Brindis – Schlagzeug

Jonathan Arseneau – Bass

Info

Odeon, altes e-Werk Göppingen
Odeon, altes E-Werk Göppingen Mörikestraße 18, 73033 Göppingen
Konzerte & Live-Musik
Google Kalender - Simon Denizart Quartett - 2025-11-07 20:00:00 Google Yahoo Kalender - Simon Denizart Quartett - 2025-11-07 20:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Simon Denizart Quartett - 2025-11-07 20:00:00 Outlook iCalendar - Simon Denizart Quartett - 2025-11-07 20:00:00 ical

Tags