Simon Denizart Quartett

Mehrfach preisgekrönt, international gefragt, stilistisch grenzenlos: Der französisch-kanadische Pianist Simon Denizart hat im Frühling 2024 sein fünftes Album vorgelegt – und zugleich sein bislang persönlichstes. In „Piece of Mind“ verbindet er Jazz, World, Klassik, elektronische Musik und zu einem vielschichtigen Hörerlebnis von emotionaler Tiefe und nahezu cineastischer Bildkraft.

Im Herbst 2025 ist Denizart mit einer herausragenden Band auf Welttournee. Schön, dass die vier Musiker mit „Piece of Mind“ auch in Göppingen zu hören sind – live bei ODEON im Alten E-Werk.

Simon Denizart – Piano

Elli Miller Maboungou – Percussion

Michel Medrano Brindis – Schlagzeug

Jonathan Arseneau – Bass