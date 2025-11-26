Simon & Garfunkel Through the Years, die von der Kritik als eine der größten Tribute-Shows der Welt gefeiert wird.

Gesungen von Dan Haynes und Pete Richards ist die Show ein "Meisterwerk" (BBC Radio) welches die Musikalität und den unverwechselbaren Klang von Simon & Garfunkel auf höchstem Niveau zelebriert. Mit allen großen Songs, darunter The Sound of Silence, Mrs Robinson, The Boxer und dem Hit Bridge Over Troubled Water. Dieses Live-Konzerterlebnis ist ohne Zweifel die authentischste Hommage an Simon & Garfunkel auf dem aktuellen Markt.