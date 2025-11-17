Simon Häggström: Auf der Seite der Frauen. Als Ermittler im schwedischen Rotlichtmilieu

Ich widme dieses Buch den Hunderten von Frauen, Männern und Kindern, die ich durch meine Arbeit kennengelernt habe. Dies ist mein Versuch, eure Realität zu beschreiben.“ Simon Häggström.

Kriminalkommissar Simon Häggström ist Leiter der Prostitutionseinheit der Stockholmer Polizeibehörde. Täglich begegnet er denen, die unsere Gesellschaft lieber nicht sehen möchte: den prostituierten Frauen, den Freiern und den Zuhältern. „Auf der Seite der Frauen“ erzählt die Geschichten der Menschen in der Prostitution: der jungen Mädchen, die nicht wissen, worauf sie sich einlassen; der ausländischen Frauen, die zu siebt in einer Ein-Zimmer-Wohnung prostituiert werden; die Geschichte von Lovisa, die in die Heroinsucht und das Leben auf der Straße hineingeboren wurde; und natürlich die der Männer, die für den Zugang zu diesen Frauen bezahlen.

1999 war Schweden das erste Land der Welt, das mit Einführung des sogenannten Nordischen Modells den Kauf sexueller Handlungen unter Strafe stellte, nicht aber deren Verkauf.

Dieses Buch gibt einen tiefen Einblick in die Welt der Prostitution. Es macht deutlich, dass die Freier mit ihrer Nachfrage und ihrem Geld Ursache und Grund für die Prostitution sind. Und es ist ein Zeugnis dafür, dass unter dem Nordischen Modell das Gesetz, die Polizei und die soziale Arbeit auf der Seite der Frauen stehen.

(Aus dem Schwedischen von Felix Barkentoog; Herausgegeben vom Verein AugsburgerInnen gegen Menschenhandel e. V. in Kooperation mit Neustart e.V. sowie Gemeinsam gegen Menschenhandel e. V.)

Es liest Kerstin Neuhaus, Geschäftsführerin des Vereins „Augsburger/innen gegen Menschenhandel“. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Ordnungsamt Heilbronn statt. Die Begrüßung spricht Bürgermeisterin Agnes Christner.

Simon Häggström, Jahrgang 1982, ist ein auf Prostitution und Menschenhandel spezialisierter Kriminalkommissar und Leiter der Prostitutionseinheit der Stockholmer Polizeibehörde.Er ist auch ein bekannter Akteur in der öffentlichen Debatte und gefragter Dozent zum Thema Prostitution und Menschenhandel, sowohl in Schweden als auch im Ausland. Neben Auf der Seite der Frauen ist im Schwedischen noch das Sachbuch Night City (2017) von ihm erschienen, das ebenfalls tiefe Einblicke in seine Arbeit im Kampf gegen Prostitution gibt. In Schweden ist Simon Häggström außerdem als Romanautor bekannt.

