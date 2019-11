Simon Höfele und Frank Dupree

× 1 von 2 Erweitern Simon Höfele × 2 von 2 Erweitern Prev Next

Sie gehören zu den spannendsten Interpreten der jungen Generation und stehen in den Startlöchern großer Karrieren.

Simon Höfele ist Preisträger des Internationalen Musikwettbewerbs der ARD und des Deutschen Musikwettbewerbs 2016 sowie „Junger Wilder“ am Konzerthaus Dortmund. Er gastiert unter anderem in der Wigmore Hall in London oder der Tonhalle Zürich und konzertiert mit renommierten Klangkörpern wie dem Royal Concertgebouw oder dem BBC Philharmonic Orchestra. Sein Schwerpunkt liegt auf Werken des 20. und 21. Jahrhunderts.

Frank Dupree wurde 2014 zum einzigen Preisträger des Deutschen Musikwettbewerbs gekürt. Der Ausnahmepianist, der auch ausgebildeter Jazz-Schlagzeuger ist, lässt sich nicht auf Musik der Kategorie U oder E festlegen: Mal leitet er vom Flügel aus die Stuttgarter Philharmoniker, musiziert mit dem London Philharmonic Orchestra und steht auf der Bühne der Elbphilharmonie, mal sorgt er im Stuttgarter Jazz-Club Bix für Stimmung.

Unkonventionell statt traditionell präsentieren die beiden Kammermusikpartner ihr Programm: Mit jugendlicher Energie verpassen Höfele und Dupree George Gershwin eine Frischzellenkur, bringen amerikanische Christmas Songs zum Jubilieren und zeigen virtuos, welche Klangmagie in den ausgewählten Preziosen der klassischen Literatur für ihre Instrumente steckt.

Dauer ca. 2 Stunden

Théo Charlier Solo de Concours Nr. 1

George Enescu Légende

Claude Debussy Préludes

George Gershwin An American in Paris, Rhapsody in Blue, Preludes

American Christmas Songs Sleigh Ride, Santa Baby u. a.

Simon Höfele: Trompete

Frank Dupree: Klavier