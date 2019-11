Spiel und Regie: Bärbel Maier und Peer Damminger, Ausstattung: Peer Damminger, Nicola Graf und Gabi Kinscherf.

Was ist klein, zart, kommt von einem anderen Stern und hat eine Rose als Freundin? Der kleine Prinz! Was ist gedankenlos, ungeduldig, gerade über der Wüste abgestürzt und viel zu schwer für sein Flugzeug? Der große Pilot! Er sitzt in der Sahara, ist kurz vorm Verdursten und randvoll mit Selbstmitleid. Da erscheint so ein Knirps mit gelber Kappe, der nie zu plappern aufhört: Der kleine Prinz erzählt von seinem Planeten mit den drei Vulkanen und den Affenbrotbäumen und von seiner Gießkanne, die manchmal zum Raumschiff wird. Mit ihrer ganz eigenen Version des Klassikers erzählt die KiTZ Theaterkumpanei von Verantwortung, Zuversicht und von der Kraft, nicht aufzugeben.

Kindertheater 2 (6 - 10 Jahre)