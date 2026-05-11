Da ist das Ding! Ihre Fans zelteten mitunter schon seit Jahren vor ihrem Proberaum und warteten ungeduldig auf ein Zeichen – bis endlich weißer Rauch aufstieg! Da waren neue Lieder, Ideen, Hirngespinste und bei der ganzen heißen Luft der letzten Jahre reichte nur ein klitzekleiner Funke bis die ganze Hütte brannte!

Der Vorhang geht auf.

Und wie Phönix aus der Asche steigen Simon & Jan auf die Bretter der Republik, um mit ihrem neuen Programm die Welt aus den Angeln zu heben.

Das derzeit wohl hochdekorierteste Liedermacherduo Deutschlands gibt sich bescheiden wie eh und je. Von zerbrechlichen, zärtlichen Nummern – getragen von zwei Gitarren und zwei Stimmen – über raffinierte Loop Arrangements bis hin zu orchestralen Kampfansagen ist alles dabei.

Endlich sind Simon & Jan wieder da und schütten uns ihr Herz aus!