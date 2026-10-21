Simon Kempston – Singer/Songwriter aus Schottland

Der schottische Singer-Songwriter und herausragende Akustik-Gitarrist Simon Kempston ist weltweit auf Tournee und präsentiert seine höchst originellen, zeitgenössischen Akustik-Songs.

Als einzigartiges Talent besticht er mit kunstvoll komponierten Stücken, die sein unglaubliches, unverwechselbares und filigranes Fingerstyle-Gitarrenspiel sowie seinen nuancenreichen, fesselnden Tenorgesang zur Geltung bringen. Simon ist ein inspirierender, poetischer Texter; seine leidenschaftlichen Live-Auftritte vereinen zeitloses Songwriting von universeller Anziehungskraft mit humorvollen Geschichten aus aller Welt. Dieses längst überfällige Gastspiel in Nürtingen anlässlich der Veröffentlichung seines brandneuen Albums „A Poet Or A Painter“ sollte man sich keinesfalls entgehen lassen. „Einer der allerbesten Singer-Songwriter Schottlands“ (Herald). „Ein außergewöhnliches Talent“ (STV)