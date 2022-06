Der schottische Singer-Songwriter und führende Akustik-Fingerstyle-Gitarrist Simon Kempston hat mit seinem einzigartigen Talent die Welt bereist, um höchst originellen, zeitgenössischen Akustik-Folk/Blues aufzuführen. Seine wunderschön gestalteten Songs zeigen unverwechselbare und komplizierte Gitarrenarbeit im Fingerstyle – eine aufregende Mischung aus Folk-Barock, Blues und Klassik - und eine sanft nuancierte, überzeugende Tenor-Stimme. Als inspirierender, poetischer Texter sind Simons Live-Auftritte intensiv und leidenschaftlich, das Thema hauptsächlich schottisch, aber mit universeller Anziehungskraft. Diese längst überfällige Rückkehr nach Ludwigsburg sollte man sich nicht entgehen lassen. ‘One of Scotland’s very best singer-songwriters’ (Sunday Herald). ‘Stunning talent’ (STV). 'Beautiful tunes, infinitely talented’ (BBC Radio 3).