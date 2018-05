× Erweitern Simon Kempston

Ein einzigartiges Talent aus Schottland erwartet die Seegrasspinnerei am 9.6.2018. Innerhalb der Reihe "Konzert in der Fabrikation" wird Simon Kempten Lieder in einem wunderbaren vertraulichen Setting vortragen, die Gedanken anstoßend und aufrüttelnd sind. Sein Gitarrenspiel und Gesang macht ihn zu einem der "besten Sänger udn Liedermacher Schottlands", so der "Sunday Herald". Auch der BBC lobt den Schotten: wunderschöne Melodien, unendlich talentiert".