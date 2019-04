Simon Kempston

Ein einzigartiges Talent aus Schottland erwartet die Nürtinger Alten Seegrasspinnerei am 24. Mai um 20 Uhr: In der Tapaskneipe wird Simon Kempten Lieder in einem wunderbaren vertraulichen Setting vortragen, die Gedanken anstoßen und aufrüttelnd sind. Sein Gitarrenspiel und Gesang macht ihn zu einem der "besten Sänger und Liedermacher Schottlands", so der "Sunday Herald". Auch der BBC lobt den Schotten: „wunderschöne Melodien, unendlich talentiert". Bei gutem Wetter findet das Konzert im Freien statt. Zur Musik, die dieses Mal ausdrücklich zum Zuhören ist, servieren die ehrenamtlichen Köche der KulturKantine ab 19 Uhr frisch zubereitete Tapas.