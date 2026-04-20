Simon Marian Hoffmann – »Aufstand der Jugend«

Dies ist kein Aufschrei, sondern ein Aufbrüllen! Der Philosoph Simon Marian Hoffmann rückt erstmals die jugendliche Perspektive in den Fokus. Sein Buch zeigt: Wer der Jugend lauscht, hört die Zukunft sprechen. Junge Menschen waren stets der Motor gesellschaftlicher Entwicklungen. Hoffmanns Manifest ist eine philosophische Abhandlung über ihre Aufgabe: die Transformation der Gesellschaft. Es ruft auf zum Überdenken alter Dogmen und fordert Augenhöhe zwischen den Generationen. Voller Vision, Hoffnung und einer ordentlichen Packung Gesellschaftskritik ist dieses Buch ein leidenschaftliches Plädoyer für die übersehene Kraft der Jugend. Ein neuer Blick auf das Jugendalter und Weckruf für den Wandel.