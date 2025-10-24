Simon Ort Trio: Jazz in the dark

Ein Konzert, ganz ohne Licht. Keine Bühne, keine Bewegungen, keine Bilder.

Doch es geht nicht um Verzicht, sondern um eine musikalische Idee, die von Anfang an für die Dunkelheit gedacht ist.

In völliger Finsternis verändert sich das Hören. Klänge treten näher, werden räumlich, körperlich, greifbar.

Die Sinne schärfen sich, Wahrnehmung verschiebt sich.

Wir laden das Publikum ein, sich in diesen Zustand hineinzubegeben – nicht nur als Experiment, sondern als bewusst gestaltetes Musikerlebnis.

Die Musik entsteht aus der Zusammenarbeit dreier Musiker, die sich seit vielen Jahren kennen und in unzähligen Projekten zusammengearbeitet haben.

Gemeinsam gestalten sie eine Musik, die nicht trotz der Dunkelheit funktioniert, sondern durch diese.

Besetzung:

Anton Mangold Saxophon, Flöte

Felix Schneider-Restschikow Piano

Simon Ort Kontrabass